Депутаты Госдумы России от КПРФ предложили палате официально обратиться к президенту Владимиру Путину и попросить его признать самопровозглашенные «республики» Донбасса.
Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Документ просят включить в повестку работы Госдумы на февраль.
Предлагается попросить президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих «республик» «о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».
«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти. Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и... положит начало процессу международного признания обоих государств», - заявили коммунисты.
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