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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Об этом он сообщил в Facebook.

«Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон», - подчеркнул Ляшко.

Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода. Сгенерировать его можно будет в «Дии» ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
ForUm

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