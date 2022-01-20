Украина потребует экстрадиции обвиняемого в деле о пытках в тюрьме «Изоляция» Евгения Бражникова из Франции. Оболонский райсуд удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте Бражникова с целью привода в суд и оглашении его в международный розыск, сообщают Граты.



Обвиняемый в жестоком обращении с пленными и содействии боевикам «ДНР» просил суд разрешить участвовать в процессе по видеоконференции из французского суда, но ему отказали.



В прошлом году, в конце ноября, Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Свое прошение он мотивировал уголовным преследованием против него на родине. Бражников отрицает все обвинения и заявляет, что был таким же пленным «Изоляции», как и девятеро потерпевших, давших показания против него. В деле в отношении руководства тюрьмы «Изоляция», которое рассматривает суд Покровска, Бражников — потерпевший.





По версии следствия, Евгений Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года «исполнял распоряжения» руководства подпольной тюрьмы, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке под контролем пророссийских сил «ДНР». В «Изоляции» незаконно удерживают украинских граждан: их пытают и избивают, чтобы получить признательные показания об участии в преступлениях против властей «республики». Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных «Изоляции», СБУ сообщила ему подозрение.



Процесс находится на подготовительной стадии уже более полугода.

После возвращения из плена в «ДНР» журналист Станислав Асеев, который содержался в «Изоляции», сообщил, что Бражников его избивал, а также «ломал всю нашу камеру осенью 2017-го». Станислав Печенкин, также освобожденный из плена «ДНР», рассказал в интервью «Украинской правде», что именно Бражников в «Изоляции» обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний. По словам Печенкина, Бражников участвовал в событиях «русской весны» и нападал на участников проукраинских акций. До 2008 года он работал в «органах» — был оперуполномоченным угрозыска в Донецкой области.

Бражников все отрицал. За него вступился блогер и политик Анатолий Шарий. В своем видеоблоге он назвал обвинения против Бражникова, которого знает лично, — «маразмом». В доказательство фальсификации обвинений Шарий показал фото с флагом «Правого сектора», которое запостили 3 мая 2014 года на странице Бражникова ВКонтакте с ником «Донецкий Патриот». Флаг накинут на туалетный бочок и на фото подпись: «Правый сектор в Донецке одержал победу только над диареей». Сейчас аккаунт скрыт, но тогда среди фото были изображения машин Автомайдана Донецка с призывом Бражникова «разобраться» с активистами и принять меры. Шарий также опубликовал видеокомментарий родителей Бражникова, живущих в Донецке, — они подтвердили слова блогера, а также жаловались, что Министерство госбезопасности «ДНР» не дает им увидеть сына, которого, скорее всего, избивают.

В июле 2018 года Верховный суд «ДНР» приговорил Бражникова к 8 годам тюрьмы по статье о незаконном хранении оружия. Он пробыл в «Изоляции» больше двух лет, потом его перевели в колонию.