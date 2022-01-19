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Договор субаренды земли в Протасовом  яру признан недействительным, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

 «Договор субаренды земли в Протасовом яру признан недействительным! Сегодня Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Бора» на решение о признании договора субаренды земельного участка недействительным и оставил в силе решение суда первой инстанции. Сам договор аренды нарушает публичный порядок и юридические требования. Потому что когда-то Черновецкий подписал его самовольно и без согласия Киевсовета. Это установлено в решениях предварительных судебных инстанций», – отметил мэр.

Почти три года борьбы общины и городских властей за парк в Протасовом яру дали положительный конечный результат, добавил Кличко.

Весной 2021 года Хозяйственный суд Киева признал, что в 2012 году тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий безосновательно и без должного решения Киевсовета передал компании «Бора» почти 28 тысяч квадратных метров участка в Протасовом яру.

Суд признал договор субаренды между компаниями «Бора» и «Дайтона» недействительным, но застройщики обжаловали решение. В сентябре община Протасового заявила, что апелляционный суд встал на сторону Киевсовета и оставил решение о признании договора недействительным.
ForUm

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