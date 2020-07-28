Киевсовет признал не соответствующими интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 по 2012 годы на территории Протасова Яра. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании Киевского городского совета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

На землях Протасова Яра в дальнейшем планируют создать региональный ландшафтный парк.

Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО «Дайтона групп».

На следующее пленарное заседание Киевсовета должен быть вынесен вопрос об отказе в возобновлении договора аренды с ООО «Интерстрой Компани», которая арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га. Она также имеет в перспективе стать частью регионального ландшафтного парка «Протасов Яр».

«Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с «Интерстрой Компани». Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса», - отметил Кличко.