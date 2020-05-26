Киевсовет на ближайшей сессии рассмотрит вопрос изменения целевого назначения части земельного участка Протасова Яра – снова на зеленую зону. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя акцию общественных активистов за создание парка в Протасовом Яру, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Хочу заверить общество: город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета мы вынесем проекты решений об изменении целевого назначения части земельного участка – снова на зеленую зону. Я хотел бы, чтобы депутаты нынешнего созыва ответственно отнеслись к этому вопросу и поддержали эти проекты решений», - отметил Кличко.

Он напомнил, что Протасов Яр действительно с 1966 года является парком. Вопреки статусу парка 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки.

«Также мы ожидаем от правоохранительных органов активизации защиты интересов общества в судах и оперативного и объективного расследования существующих уголовных производств по землям Протасова Яра», - подчеркнул Кличко.