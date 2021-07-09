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Вора в законе Сергея Олейника («Умку») Печерский суд отпустил из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская, передает УНИАН.

По ее словам, сегодня Печерский районный суд освободил из-под стражи Сергея Олейника, избрав ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Калиновская добавила, что полиция будет подавать апелляционную жалобу на решение судьи Сергея Вовка.

Олейник, который считался одним из самых влиятельных «воров в законе» в Украине, был задержан 19 мая.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, он вместе с еще одним «вором в законе» по прозвищу «Лаша Сван» контролировал криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части западного региона.

21 мая ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
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