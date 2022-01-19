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Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему незаконного обогащения, действовавшую в Киевском городском детском диагностическом центре.

К схеме причастны бывшая топ-чиновник КГГА, общественные деятели и экс-замминистра социальной политики Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительной информации, злоумышленники занимались вымогательством с сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя Центра и более 10 человек медперсонала.

Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты за:

  • лечение и предоставление медицинских услуг в учреждении вне официального учета;
  • неофициальное вознаграждение за лекарственные услуги от пациентов;
  • непринятие мер дисциплинарного воздействия и неувольнение с работы сотрудников;
  • суммы, полученные от арендаторов за сверхурочное использование площадей;
  • прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам;
  • средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему Helsi (по вакцинации лиц от COVID-19 без фактического проведения вакцинации).

По оперативным данным, схема действовала более 8 месяцев.

Правоохранители задержали директора Киевского городского детского диагностического центра при получении от подчиненной очередного недельного платежа в сумме 30 тыс. грн.

Ранее задокументировали получение ею 24 тыс. грн за неувольнение с работы работника медучреждения по надуманным основаниям.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:

  • записи с черновой бухгалтерией;
  • банковские карты, через которые производились расчеты;
  • денежные, вероятно, полученные противоправно.

В настоящее время директору и врачу диагностического центра, экс-советнику заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий и бывшему заместителю министра социальной политики Украины по вопросам евроинтеграции сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.
ForUm

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