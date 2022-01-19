В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1268 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 8389 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 347 496», – сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 715 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 427 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. А также 52 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 74 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 51 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 635 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 328 527 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 209, в Днепровском – 171 и в Соломенском районе – 132 случая», – отметил Виталий Кличко.