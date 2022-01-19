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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Беларусь представляет непосредственную угрозу для Литвы.

«В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Белоруссию не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы», - написал он в фейсбуке.

Он отметил, что в среду встретится с послами девяти стран НАТО «для обсуждения ситуации с безопасностью Литвы».

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также число инструкторов в украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Беларуси из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.
ForUm

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