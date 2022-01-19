Украинская правда выяснила, что в первой половине января супруга президента Владимира Зеленского Елена вместе с детьми тайно отдыхала на Сейшельских островах.

По данным источников УП в правоохранительных органах, Зеленская с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс в Сейшелы.

Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники Управления государственной охраны.

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По публикациям дочери кумы Зеленских, также сопровождавшей супругу президента в поездке, журналисты выяснили, в каком отеле остановились гости – это 5-звездочный отель элитной сети Hilton.

В такой сезон года гостям предлагают остановиться в вилле с просторной террасой у моря, стоящей около $1000 в сутки.

16 января супруга президента вернулась с детьми через Стамбул в Киев.

До 11 января президент Зеленский отдыхал на горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области.

При возвращении первой леди встречали автомобили УГО на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта «Борисполь».

Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3500 грн за человека, однако заявку на сопровождение осуществляло Государственное управление делами. УП предполагает, что его могли оплачивать за счет средств государственного бюджета.

Журналисты считают, что поездку пытались скрыть, о чем свидетельствует несколько обстоятельств. В частности, машины имели оперативные номерные знаки и ехали с нарушением скоростного режима.

Кроме того, их не останавливали и не проверяли на въезде на режимный объект с государственными дачами в Козине под Киевом и на выезде из терминала аэропорта.

Напомним, в начале 2020 года Зеленский скрытно уехал отдыхать в Оман, где его также вскоре заметили журналисты. Тогда из-за сбития иранскими военными украинского пассажирского самолета компании «МАУ» ему пришлось прервать свой отпуск в Омане.

Только через 3 месяца после поездки Офис президента рассказал цели поездки президента, несмотря на значительный общественный резонанс. На пресс-конференции в мае того же года Зеленский сказал журналистам, что не обязан отчитываться о частных поездках, в частности потому, что его «дети имеют право на отдых».

В ноябре 2021 года Зеленский громко отпраздновал 50-летний юбилей главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции «Синегора» в Карпатах. Гостей вечеринки оперативно доставляли на военных и спасательных вертолетах.