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Российские оккупационные войска планируют обстрел верующих 19 января во время Крещения на пруде Кирпичный в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности со ссылкой на свои источники.

«Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации», – говорится в сообщении.

Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов).

Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

«Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий», - подчеркнули в Центре.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 
ForUm

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