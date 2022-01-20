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На Крещение, 19 января, в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели, сообщает полиция Киевской области.

На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно - оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ.

Правоохранители установили, что погибшим является 52-летний житель Фастовского района. Тело мужчины обнаружили водолазы около 16:00.

После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
ForUm

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