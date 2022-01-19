Почти каждый день с начала 2022 года в Киеве наблюдалась пасмурная погода со шквальными порывами ветра, без намека на прояснение. Но не сегодня! В день Крещения Господня, которое православные отмечают 19 января, небо над утренней столицей было озарено солнечными лучами.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Такое же солнечное настроение было и у киевлян, пришедших в этот день на берег Днепра в Оболонском районе города, чтобы вместе отметить праздник Богоявления.

Центр информации УПЦ побывал на месте события.

«Это стало для нас уже доброй семейной традицией: каждый год приезжать на набережную и праздновать Крещение, - рассказывает киевлянка Ирина Мишина. - Да, сегодня нет сильных морозов, но все же в прорубь мы с мужем не рискнем нырять. Да и не это я думаю главное. Мы уже сходили в храм, освятили воду, помолились за здоровье родных и близких и спасение наших душ».

С самого утра Оболонская набережная Киева наполняется людьми. Все ждут Великий чин освящения вод Днепра, который по традиции из года в год совершает Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Людно и возле Свято-Покровского собора: вокруг храма тянется немалая цепочка верующих, пришедших сегодня помолиться на Литургии, получить благословение Митрополита Онуфрия и набрать святой воды - Агиасмы.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказывает, что святая вода имеет большую силу.

«По церковному уставу, в этот день, как и накануне, освящается вода. Вода является основой материальной жизни. Освящая воду, она обновляется, преображается и получает ту силу, которая дает нам жизнедеятельность. И каждый христианин в этот день приходит в храм Божий, чтобы получить эту святыню. Она так и называется: великая Агиасма. То есть великая святыня. И каждый человек в этот день освящает свои дома святой водой. Святая вода должна находиться в благочестивом месте. Вообще для жизни во спасение было бы хорошо, чтобы человек пил натощак святую воду. Когда приходят болезни или есть какие-то переживания, нужно обязательно пить святую воду, кропить ею. Святая вода имеет огромную силу. Если кто-то в этот день не смог быть в храме по болезни, нужно обязательно посетить больного человека и поделиться с ним великой святыней», - пояснил митрополит Антоний.

Около полудня к Днепру и проруби на льду в форме креста, спускается Блаженнейший Митрополит Онуфрий, епископы, духовенство Киева и киевляне и гости города. Совершив Чин великого освящения вод Днепра, трижды погрузив крест в воду, Предстоятель УПЦ поздравил всех с праздником.

«Всех вас дорогие братья и сестры сердечно поздравляю с большим двунадесятым праздником - Святым Богоявлением, Крещением Господним. Пусть благодать Иордана наполняет наши сердца, наши дома, нашу украинскую землю и дает им мир, надежду на лучшее будущее и спасение. С праздником!», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После освящения вод Днепра все желающие могли окунуться в прорубь. Несмотря на «минус» на улице, такие храбрецы нашлись, и их немало.

«Да нет, вообще не холодно, - делится впечатлениями после окунания в ледяную воду киевлянин Сергей Дорохов. - Сегодня я ныряю на Крещение впервые в своей жизни. Удивительный заряд бодрости и настроения скажу вам. Год назад я сознательно пришел в православную веру и стараюсь не пропускать большие праздники. Но все же, я считаю, что главное в Крещении не столько нырнуть в прорубь, ведь действительно не все могут это сделать, - сколько сокровенная молитва к Богу. А вот обратиться к Богу, поблагодарить его, помолиться, может каждый человек, стоит только захотеть».

Как отметил митрополит Антоний, праздник Крещения имеет три названия - Крещение Господне, Богоявление, Просвещение, - и каждое из них позволяет христианам глубже постичь его духовную суть.

Центр информации УПЦ, Анастасия Горобец