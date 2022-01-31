В воскресенье, 30 января, в Киеве задержали лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он отметил, что организаторы планировали привлечь до 5000 человек, из которых 1500 тысяч – титушки, которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательным элементом протестов должно было стать провоцирование правоохранителей и имитация жертв среди участников акции. Заранее была заготовлена ​​бутафорская кровь, запланированы и собраны группы подставных медиков.

«Акция была организована для дестабилизации ситуации в Украине. Это была только первая акция по целому ряду запланированных. Подобные митинги планировали провести, в частности, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях», – резюмировал глава МВД.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил видеозапись с поличным.

«Фигуранты готовились к серьезным стычкам и провокациям. Во время разговоров четко слышны задачи «создать картинку», «раскатать ситуацию» и «разыграть спектакль». К участию в акции должны были привлечь более 5 тысяч человек. Из них до 2 тысяч – массовка, и тысяча – титушки, которые должны были вступать в стычки с полицией. Массовка должна была получить от 800 гривен, тетушки – от 1200, а за поджог шин и салюты – по 2500 долларов США», – сообщил Клименко.