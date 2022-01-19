В Госспецсвязи расследуют кибератаку в ночь с 13 на 14 января 2022 года и продолжают анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Продолжается расследование кибератаки на государственные информационные ресурсы, которая произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 года. Госспецсвязи продолжает анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти», - говорится в сообщении.

На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки.

«Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на наибольший ущерб инфраструктуре государственных электронных ресурсов», - подчеркнули в Госспецсвязи.

О кибератаке на правительственные сайты стало известно утром 14 января. По данным Минцифры, утечки данных не произошло. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев находятся в безопасности, поскольку из-за хакерской атаки пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Никакая группировка не взяла на себя ответственность за хакерскую атаку, но российские хакеры, связанные с Москвой, неоднократно обвинялись в кибератаках на украинские правительственные вебсайты и инфраструктуру в прошлом.

В Европейском союзе заявили, что мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на ее правительственные сайты. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что неизвестно, кто стоит за нападением, но «мы можем догадаться».