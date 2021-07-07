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Вчера, 6 июля, сайты государственных органов подверглись сетевой атаке, но их работа была оперативно восстановлена, сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.

Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Средствами Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

По состоянию на 21:00 6 июля совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.
ForUm

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