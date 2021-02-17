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Президент Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые необходимо согласовывать с главой государства.

Соответствующим указом №58/2021 вносятся изменения в указ президента от 4 июня 2008 года.

Так, перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом, дополнили должности председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, его первого заместителя и заместителей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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