также в разделеОбщество
СМИ: Семья Зеленского тайно отдыхала на Сейшелах, пока он был в Карпатах 3
В Госспецсвязи рассказали о серьезности кибератаки на государственные сайты 11
РФ готовит провокацию в ОРДЛО на Крещение 17
Противотанковые средства из Британии прибыли в Украину 15
Госдеп США не исключил нападения России на Украину с белорусской территории 72
Филарет пытается через суд зарегистрировать УПЦ (КП) 22
Минздрав назвал главные симптомы «омикрона» 29
Евробаскет-2025: Представители ФИБА Европа приехали проверять Киев и Львов 18
ОБСЕ пока уточняет информацию об утечке аммиака в Горловке 10
Стрелку «ДНР» светит 15 лет тюрьмы 12
Направлявшиеся в Жуляны самолеты сели во Львове 52
Форма для инспекторов: В Укртрансбезопасности говорят, что ГБР закрыло дело 8
В Украине ускоряют формирование батальонов теробороны 55
В Беларуси заявили, что со стрельбой остановили прорывавшееся в Украину авто 31
Школы Николаева и Черкасс переходят на «удаленку» из-за регулярных «минирований» 9
Канада направила спецназ в Украину 41
Чиновника «Укргаздобычи» разоблачили на вымогательстве 600 тысяч взятки 13
Великобритания начала поставлять противотанковое оружие Украине 41

В рамках военной помощи Украине со стороны США ВСУ должны получить новые вертолеты, в том числе пять машин Mi-17V5s и еще один вертолет модели Mi-8МТВ.

Об этом сообщает портал Defence Blog, передает Укринформ.

Сообщается, что США передадут Украине шесть вертолетов, которые ранее принадлежали ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

Как отмечается, около двух десятков вертолетов типа Mi-8/17 ВВС Афганистана сейчас находятся за пределами азиатской страны, и их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Как сообщало CNN, администрация Джо Байдена планирует отправить военных советников и новую технику в Украину, поскольку Москва наращивает свои силы возле украинской границы.

Ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с планами Вашингтона, CNN сообщает, что министерство обороны США настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было отправиться в Афганистан, например вертолеты Mi-17, было предоставлено Вооруженным силам Украины.

17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.

Решение предоставить оружие, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на «все более угрожающее поведение со стороны России». А «небольшое количество» британских военных поможет научить украинских военных использовать это оружие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги