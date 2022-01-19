В рамках военной помощи Украине со стороны США ВСУ должны получить новые вертолеты, в том числе пять машин Mi-17V5s и еще один вертолет модели Mi-8МТВ.

Об этом сообщает портал Defence Blog, передает Укринформ.

Сообщается, что США передадут Украине шесть вертолетов, которые ранее принадлежали ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

Как отмечается, около двух десятков вертолетов типа Mi-8/17 ВВС Афганистана сейчас находятся за пределами азиатской страны, и их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Как сообщало CNN, администрация Джо Байдена планирует отправить военных советников и новую технику в Украину, поскольку Москва наращивает свои силы возле украинской границы.

Ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с планами Вашингтона, CNN сообщает, что министерство обороны США настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было отправиться в Афганистан, например вертолеты Mi-17, было предоставлено Вооруженным силам Украины.

17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.

Решение предоставить оружие, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на «все более угрожающее поведение со стороны России». А «небольшое количество» британских военных поможет научить украинских военных использовать это оружие.