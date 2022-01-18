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Государственная служба Украины по безопасности на транспорте предоставила Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию о процессе закупки новой формы для инспекторов службы и заявила, что полностью открыта для сотрудничества с правоохранительными органами.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, речь идет о тендере на закупку униформы для инспекторов - 400 комплектов на общую сумму почти 3,9 млн грн, объявленном на платформе государственных электронных торгов ProZorro 23 ноября 2021 года.

15 января 2022 Государственное бюро расследований сообщило руководству Укртрансбезопасности о завершении расследования по делу приобретения униформы для инспекторов в связи с отсутствием нарушений. Материалы, изъятые 14 января в офисе Укртрансбезопасности во время проведения следственных действий, будут возвращены в ближайшее время.

«Укртрансбезопасность предоставила следствию полное содействие и всю имеющуюся информацию о закупке униформы. Установлено, что униформа есть в наличии и находится на ответственном хранении на складе компании-производителя», - говорится в сообщении.

На этой неделе начнется процесс выдачи униформы новым инспекторам Укртрансбезопасности, которые сегодня начали 4-недельное обучение в Учебно-научном институте №1 Академии внутренних дел.

Напомним, в конце 2021 года Укртрансбезопасность впервые за всю историю службы объявила тендер на закупку униформы для инспекторов. Соответствующий тендер на приобретение 400 комплектов униформы на общую сумму 3898488 грн состоялся без замечаний на платформе Прозорро (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 года. В конце декабря униформа была изготовлена ​​и поставлена ​​в ДСБТ, о чем были подписаны соответствующие акты.

Комплект униформы состоит из 13 предметов: кепи, шапка трикотажная, куртка зимняя, брюки зимние, костюм (куртка, брюки повседневные), кашне трикотажное, перчатки, наплечные знаки разрешения, жилет, ботинки, полуботинки. Цена одного комплекта составляет 9746 грн 22 коп.
ForUm

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