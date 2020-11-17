Следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководителя одного из областных управлений Укртрансбезопасности на систематическом получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, чиновник систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячную неправомерную выгоду в сумме от 20 тыс. до 100 тыс. гривен. Перевозчики ежемесячно должны были платить деньги за непроведение проверок на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, соблюдение законодательства при грузовых перевозах и перемещении грузовиков международного сообщения.

Также чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, выдаче разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных сообщениях.

В течение сентября-ноября 2020 правоохранители задокументировали более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 тыс. гривен.

16 ноября 2020 следователи ГБР задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части неправомерной выгоды за уменьшение суммы штрафных санкций в административном правонарушении.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.