Следователи Территориального управления ГБР в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности, который постоянно требовал от частных предпринимателей, занимающихся нерегулярными пассажирскими перевозками, платить «дань».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, установлены факты вымогательства у владельцев маршрутных такси ежемесячной оплаты в размере от 500 до 1000 долларов США. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

Чиновника задержали «на горячем» во время передачи взятки в сумме 500 долларов США.

Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.