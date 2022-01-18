Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных «Омикроном» чаще всего наблюдаются:

насморк (73%);

головная боль (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма «Дельта», который в настоящее время доминирует в Украине, заявили в Минздраве.

В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базовый курс вакцинации против COVID-19.

При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление тестирования на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Больше о новом штамме можно прочитать по ссылке https://cutt.ly/HIbpWRP