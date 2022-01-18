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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 972 больных коронавирусом. 6 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 51 больного коронавирусом и 61 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 627 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 327 892 жителя столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 196, в Соломенском – 147 и в Оболонском районе – 100 случаев», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

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