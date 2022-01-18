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В Украине после выходных – 5 тысяч новых случаев COVID-19 13

За сутки 17 января в Украине зафиксировано 8558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

 80 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу – 36 223 человека, дополнительную дозу получили 456 человек, бустерную дозу – 14 395 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 125 человек;
  • летальных исходов – 188;
  • выздоровело – 5 761 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 768 088 человек;
  • выздоровело – 3 561 923 человека;
  • летальных исходов – 98 549;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 220 495.

С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.
ForUm

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