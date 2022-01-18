Оперативники управления стратегических расследований при силовой поддержке КОРД задержали в Харькове 54-летнего мужчину, который угрожал расправой и требовал 250 тысяч долларов у предпринимателя, сообщила пресс-служба полиции.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Амил Омаров, досудебное расследование установило, что в декабре 2021 года мужчина предъявил требование директору общества с ограниченной ответственностью передать ему за несуществующий долг денежные средства в размере 250 тыс. долларов США.

13 января 2022 года мужчина снова потребовал от директора ООО передать указанную сумму, угрожая применением насилия над ним.

17 января директор предприятия во время встречи с вымогателем передал ему часть денежных средств на сумму 150 тыс. долларов США.

«Криминальный авторитет» задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

За содеянное ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.