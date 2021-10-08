также в разделеСтолица
В Киеве – 721 новый случай COVID-19 и 16 смертей 10
В КГГА рассказали, чем заняты сейчас инспекторы благоустройства 8
В Киеве нашли мертвым нардепа Полякова: умер в такси 42
СБУ разоблачила чиновника КГГА на «поборах» с предпринимателей 10
Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева 8
В Киеве – 802 новых случая COVID-19 10
В Бабьем Яру открыли «Кристаллическую стену плача» 259
Начальнику службы безопасности «Киевпастранса» сообщили о подозрении 9
Путин допустил, что Газпром увеличит прокачку газа через Украину 29
В Киеве за сутки обнаружили 792 больных COVID-19 12
Киев готовится к усилению карантина 46
Кличко отрицает договоренности с Аваковым по назначению Крищенко 10
Лежали по двору, уже бездыханные. Во дворе многоквартирного дома в Киеве отравили всех бездомных кошек 51
Прокуратура проводит обыски в «Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканале» 13
КГГА грозит директорам школ ответственностью за недостоверные данные о вакцинации 17
В Госпродпотребслужбе прогнозируют попадание Киева в оранжевую зону 11
В Киеве задержали разведчика боевиков 106
В еще одно коммунальное предприятие Киева пришли с обысками 20

В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогания средств из участников АТО/ОСС за назначение инвалидности, (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украина), сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица медицинского учреждения организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и назначения группы инвалидности для дальнейшего прохождения МСЭК.

Стоимость таких «услуг» составляла от 1500 долл. США в зависимости от степени расстройств.

07.10.2021 года сразу после получения очередной части неправомерной выгоды задержан посредник. Сейчас этому лицу сообщено о подозрении.

Также в рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания других фигурантов, в ходе которых выявлено денежные средства, вероятно полученные преступным путем.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги