В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогания средств из участников АТО/ОСС за назначение инвалидности, (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украина), сообщила пресс-служба прокуратуры.
Согласно материалам следствия, должностные лица медицинского учреждения организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и назначения группы инвалидности для дальнейшего прохождения МСЭК.
Стоимость таких «услуг» составляла от 1500 долл. США в зависимости от степени расстройств.
07.10.2021 года сразу после получения очередной части неправомерной выгоды задержан посредник. Сейчас этому лицу сообщено о подозрении.
Также в рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания других фигурантов, в ходе которых выявлено денежные средства, вероятно полученные преступным путем.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы.
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