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Сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ вместе со следователями Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве задокументировали и разоблачили деятельность преступной группы, участники которой требовали денежные средства в сумме 1 млн  долларов с причинением телесных повреждений потерпевшему и угрозам насилием членам его семьи. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в полицию обратился частный предприниматель, сообщивший о том, что группа лиц требует от него 1 млн долларов США несуществующего долга. Во время переговоров со злоумышленниками последние осуществляли неоднократные угрозы его жизни и здоровью, в том числе нанесли потерпевшему телесные повреждения и угрожали расправой его близким.

Во время совершения противоправных действий злоумышленники ссылались на необходимость уплаты указанных средств в пользу преступного сообщества, якобы возглавляемого одним из «воров в законе».

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали одного из участников преступной группы – гражданина Грузии – после передачи ему первой части денежных средств в сумме 70 тысяч долларов.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.
ForUm

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