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Полиция Славянска Донецкой области завершила расследование уголовного производства по обвинению бывшего представителя уполномоченного Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в хулиганских действиях в связи с дракой в гостиничном комплексе в 2020 году.

«Расследование по подозрению бывшего представителя уполномоченного Верховной Рады в хулиганских действиях в развлекательном заведении завершено, обвинительный акт передан в суд», - сообщили агентству Интерфакс-Украина в Национальной полиции Украины.

Адвокат потерпевшей стороны - охранника, избитого в ходе инцидента, и заведения как юрлица - правозащитник Геннадий Борисичев уточнил агентству, что 14 января 2021 года Лисянскому был предъявлен обвинительный акт. «В настоящее время материалы дела открыты сторонам, пока неизвестно, когда именно дело будет рассмотрено в суде по существу», - сказал он.

Адвокат уточнил, что Лисянскому инкриминируется ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ч.1 ст.122 УК (умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести). «По этим статьям Лисянскому угрожает срок до 5 лет лишения свободы», - сказал адвокат.

Представитель интересов потерпевшей стороны напомнил, что инцидент произошел в декабре 2020 года в гостиничном комплексе г.Святогорск Донецкой области. По словам адвоката, Лисянский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганские действия на территории комплекса и избил охранника заведения.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после служебной проверки уволила Лисянского.

 
ForUm

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