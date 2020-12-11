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Представитель уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский уволен после драки в отеле в Донецкой области.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса «Монарх», расположенного в городе Святогорск - проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», - написала она в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 5 декабря в ресторане комплекса «Монарх» представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский избил охранника.

7 декабря Денисова сообщила, что Лисянский отстранен от должности после инцидента в Святогорске и она приняла решение о проведении служебной проверки.
ForUm

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