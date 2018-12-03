Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на Донбассе Павел Лисянский подчеркивает, что Российская Федерация развернула на оккупированных территориях Донбасса лагеря для обучения детей обращаться с оружием и ненавидеть Украину.

Об этом он сказал во время выступления на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины», сообщает УНИАН.

Так, представитель украинского омбудсмена сказал, что постоянно проводится мониторинг соблюдения прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма. «Мы увидели страшные вещи. Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военным конфликтам. Они развернули целые сети лагерей так называемого «патриотического воспитания». Знаете, что это за воспитание? Это любовь к «русскому миру» и ненависть к украинцам, к Украине», - подчеркнул он.

«Начиная с девяти лет детям вкладывают в руки автоматы, учат разбирать и собирать оружие. Навязывают им рознь. Их учат, что Украина - это плохо, что Украина - это враг. Тем самым они умножают на ноль права человека. Они ставят под угрозу восприятие этих детей просто мирной жизни», - подчеркнул представитель омбудсмена. «Оккупант начал бороться не только за территорию, он начал бороться за сердца и умы молодежи. И это очень страшные вещи. На сегодняшний день через эти лагеря прошли «обучение» уже более 5 тысяч детей. Это дети разного возраста», - заявил Лисянский.

«Для того, чтобы это остановить, правозащитные организации, международные организации должны сплотиться и цивилизованным способом оказать сопротивление этим действиям. Осудить на международном уровне действия оккупантов», - заявил он. Также он сказал, что в оккупированном Крыму постоянно нарушаются права людей в местах лишения свободы.

«Те люди, которые выражают проукраинские взгляды, их сажают в тюрьму. Им не дают права на адвокатов. С помощью пыток их заставляют оговаривать самих себя для того, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Потому что самое страшное для оккупанта - это то, что люди даже в таких условиях, даже с таким нарушением прав человека, они стоят до последнего, они поддерживают Украину и не продают своих украинских взглядов», - сказал Лисянский.