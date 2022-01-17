Во Львове врачи прооперировали 57-летнего мужчину, который из-за болезни два года мог передвигаться только на корточках – его ноги согнулись под углом 90-градусов.

Как сообщило Первое территориальное медицинское объединение Львова, поскольку мужчина физически не мог стоять, он опустился на присядки и только так передвигался. Выпрямил ноги мужчина только после двух сверхсложных операций. Сейчас он учится ходить заново.

История Игоря очень необычна. Десять лет назад он переехал из Львова в село и поселился на чердаке родительского дома.

Чердак был невысоким, поэтому во время ходьбы приходилось подгибать ноги, а еще – холодным. После первой же зимы в невысоком и прохладном помещении мужчина заметил проблемы с ходьбой: чтобы разровнять ноги, ему уже приходилось прилагать усилия.

Симптомы, прошедшие с потеплением, вернулись в первые прохладные ночи. За следующую зиму ноги мужчины согнулись под углом 90-градусов, и он больше ничего не мог с этим поделать.

Болезнь прогрессировала, у него образовались контрактуры обоих тазобедренных суставов, коленных, мышц и сухожилий. Простыми словами - они «окаменели» и передвигаться мужчина мог уже только на коленях.

Два года назад мужчину в таком состоянии забрал во Львов брат, еще несколько месяцев он искал врачей, которые смогли помочь мужчине. В конце концов, обратился к хирургам 8-й больницы Первого ТМО Львова. Вывод один: нужно оперировать. Однако из-за сложности ситуации работать врачам пришлось уже не с сокращенными мышцами и сухожилками, а с костями. Их на обеих ногах разрезали и фиксировали имплантаты в положении, которое соответствует естественному. Первую операцию на правой ноге Игорю выполнили сразу, вторую – на левой месяц назад.

Все прошло успешно. И хотя мужчина еще не бегает, но впервые за два последних года он выпрямляет ноги и делает шаги. После реабилитации, пусть и изнурительной и долгой, мужчина сможет снова нормально ходить.