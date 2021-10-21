В Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

Об этом сообщила правозащитница, координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова.

«14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич. Как оказалось впоследствии, был задержан по запросу Литвы, где Александр был заочно приговорен по так называемому делу 13 января», - написала она.

Речь идет о событиях 1991 года, когда советская власть, введя войска в Литву, силой пыталась вернуть страну в состав СССР. Тогда во время штурма военными телебашни в Вильнюсе погибли 15 человек.

В марте 2019 Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года.

Среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба.

«О приговоре Александр не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого», - отметила правозащитница.

Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не повлекли вреда людям, что четко видно из самого приговора.

«По горькой иронии судьбы судебный процесс в Вильнюсе проходил параллельно с тем, как разворачивалась вооруженная агрессия России против Украины. В Литве суд изучал, как Александр подневольно попал в Вильнюс, где в числе других военнослужащих вынужден был находиться на стороне агрессора, в Украине - отражали новую вооруженную агрессию России, а Александр, вместо того, чтобы предстать перед судом чужой страны, с оружием в руках пошел защищать собственную», - пишет Решетилова.

Вчера министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис подтвердил, что Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать гражданина Украины ей для отбывания наказания.

Сейчас Украинский Хельсинский союз по правам человека - УХСПЧ в рамках проекта «Объединение усилий общественного и государственного секторов для справедливого правосудия для защитников Украины» при поддержке Международный фонд «Возрождение» привлекла адвокатов, которые на связи с греческими юристами для обжалования решения греческого суда о выдаче Александра Литве. Вполне вероятно, что оно будет не в пользу украинского ветерана.

В Литве решение суда вступило в законную силу.

«Как нам стало известно уже после задержания, предоставленный Литвой адвокат Радкевича оспаривал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты, привлеченные УХСПЧ, рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

Но мне кажется, что это в большей степени политическая история. Кроме Александра, этим приговором осуждены еще не менее 10 граждан Украины. Они невольно стали участниками вооруженной интервенции Москвы в дружественную нам Литву, фактически оказавшись не в том месте не в то время», - отметила правозащитник.

На первом фото Александр Радкевич с внуком за несколько часов до задержания. На заглавной - с побратимом из 54 ОМПБр на Донбассе в 2015 году.