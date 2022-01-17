Константинопольский патриархат нарушил каноны Церкви, создавая ПЦУ.

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Об этом Предстоятель Сербской Церкви Патриарх Порфирий сказал в интервью изданию «Международная жизнь», сообщает spc.rs.

«Вопреки той поразительной легкости, с которой Константинопольский Патриархат оставил без внимания святые каноны, экклесиологию, вековой порядок Православной Церкви, Священное Предание, мы по существу – как и, убежден, сестринская Русская Православная Церковь – не отказываемся от любви к Матери-Церкви», – подчеркнул Патриарх Порфирий.

Он заверил, что и в Сербской и в Русской Церкви надеются и молятся, «что придет день, и как можно скорее, когда будут откинуты неправославные антицерковные влияния и нецерковные проекты, которые, как я могу видеть, никому и в Украине не принесли ничего хорошего, и когда мы все в духе соборности Церкви вернемся к братской любви и всеправославному решению всех проблем».