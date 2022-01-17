В Киеве обнаружили за минувшие сутки 510 больных коронавирусом. 7 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом и 46 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 615 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 327 265 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 265, в Днепровском – 54 и в Деснянском районе – 53 случая», – отметил Кличко.