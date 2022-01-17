Власти Канады рекомендовали гражданам страны отложить поездки в Украину из-за напряженной ситуации на российско-украинской границе, следует из рекомендаций на сайте канадского правительства.

«Мы изменили уровень риска для Украины на «избегайте несущественных поездок» из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военных сил в стране и вокруг нее», - говорится в заявлении правительства Канады в твиттере.

Напомним, 13 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка обладает информацией о том, что российская сторона якобы готовит провокации против Украины, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения.