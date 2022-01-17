За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
23 286 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу - 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу – 4217.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 213 человек;
- летальных исходов – 78;
- выздоровели – 2 520 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 759 530 человек;
- выздоровело – 3 556 162 человека;
- летальных исходов – 98 361;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.
С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.
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