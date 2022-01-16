Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и агрессию РФ.

Как пишет «Флот 2017», об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Так, Блинкен и Боррель обсудили координацию действий вместе с союзниками по Альянсу и европейскими партнерами как ответ на наращивание российских войск в Украине и на украинских границах.

Госсекретарь США Блинкен предупредил, что дальнейшая агрессия РФ по отношению к Украине получит быстрый, жесткий и скоординированный ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.