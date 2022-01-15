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Госсекретарь Виктория Нуланд заявила, что США готовы ввести новые санкции против России, если РФ пойдет на дальнейшее вторжение в Украину. На этот случай Соединенные Штаты подготовили 18 сценариев.

Об этом сообщает UATV со ссылкой на Financial Times.

“Я не собираюсь раскрывать 18 разных сценариев. Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия сделает этот шаг в любой форме”, – отметила Нуланд.

При этом госсекретарь США добавила, что Соединенные Штаты оставляют открытыми двери для дипломатического поиска выхода из сложившейся ситуации. Вашингтон хочет продолжить разговор с Россией и сейчас работает над письменными ответами на российские требования о “гарантиях безопасности”.

“Мы считаем, что можем снизить напряжение и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов путем дипломатии”, – сказала Нуланд.
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