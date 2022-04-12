Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявляє, що Росія, через блокування українських кораблів, завантажені пшеницею, та здійснення бомбардування полів, провокує світову продовольчу кризу.

Про це він заявив у Люксембургу після закінчення засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.

Зі слів Борреля, російська дипломатія на світовій арені веде інтенсивну пропаганду та дезінформацію, звинувачуючи застосовані Європейським союзом санкції за її війну проти України відповідальними за продовольчу кризу у світі.

«Зараз Росія робить санкції відповідальними за продовольчу кризу та підвищення цін, коли це не санкції. Росія продовжує бомбардувати поля України, російські військові кораблі блокують десятки кораблів, заповнені пшеницею, які не можуть покинути межі українських портів. Вони бомблять і руйнують зернові сховища, вони Перешкоджають експорту пшениці. Вони бомблять українські міста та провокують голод у світі. Блокуючи порти та руйнуючи сховища зерна в Україні, вони провокують голод у світі. Зупиніться обвинувачувати санкції. Це російська армія є причиною нестачі продовольства», - заявив Високий представник.

З його слів, головною причиною стурбованості є країни Африки, оскільки «саме вони можуть постраждати від майбутньої продовольчої кризи».