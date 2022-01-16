Уже в этом году у многих украинских автомобилистов прибавится головной боли. Всё дело в возвращении обязательного техосмотра, который необходимо будет регулярно проходить. И хотя новые правила затронут большинство водителей, в них предусмотрены некоторые исключения, пишет Автотема.

От прохождения обязательного технического осмотра освободят транспорт, соответствующий следующим условиям:

• максимальная скорость не превышает 25 километров в час;

• оснащается двигателем объёмом менее 125 см³ (в случае с электромотором – не мощнее 4 киловатт);

• относится к аграрной технике и не разгоняется больше 40 километров в час;

• не эксплуатируется на дорогах общего пользования.

Отметим, что за игнорирование обязательного техосмотра предусмотрены штрафы. На первый раз автовладелец сможет отделаться денежным взысканием в размере 3 400 гривен, но во всех последующих случаях наказание будет куда более значительным.