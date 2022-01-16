также в разделеМир
МИД Польши: Россия использует газопроводы для шантажа всей Европы 9
Расмуссен: Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин был швейцаром 11
Захват заложников в Техасе: Подозреваемый убит 13
Американский производитель чипов купил украинский стартап 25
РФ начала выводить «миротворцев» из Казахстана 37
Нуланд: В случае вторжения РФ в Украину США подготовили 18 разных сценариев 638
В РФ готовы увеличить поставки газа в Европу, но с условием 71
Россия перебрасывает на Запад ракетные комплексы «Искандер» 60
В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана, островное государство накрыло цунами 487
Протесты в Казахстане: задержан бывший замминистра энергетики 21
Польша расследует масштабную утечку военных данных 14
Принц Эндрю после секс-скандала потерял воинские звания 36
ВОЗ одобрила два новых препарата для лечения COVID-19 49
В Литве подали иск против Горбачева за штурм телебашни 30 лет назад 16
Грызлов назначен послом РФ в Беларуси 10
В сети набирает популярность снимок из Бразильской Амазонии, на котором мужчина несет на спине своего отца после прививки 81
В Канаде ввели «налог на здоровье» с невакцинированных 16
Вирджиния Джуффре – женщина, которая хочет осудить за изнасилование принца Эндрю 273

Чтобы снизить риск заражения новым штаммом "Омикрон" нужно по возможности избегать посещения некоторых мест, пишет Судебно-юридическая газета.

Ограниченные закрытые пространства. Эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Серхат Гумрукчу (США) рассказал в интервью, почему советует избегать таких мест. По его словам, высокий риск заражения там обусловливается нахождением людей в непосредственной близости друг от друга.

«Закрытые внутренние пространства с недостаточной вентиляцией, где люди не носят масок и не практикуют социальное дистанцирование, могут оказаться настоящим рассадником Омикрона», — заявил специалист.

Магазины. Другой американский врач, Кристина Хендия, отмечает, что в условиях, когда возможны очередной карантин или другие ограничения, многие люди спешат приобрести впрок нужные им товары. Таким образом, магазины становятся местом, где и без того высокий поток посетителей становится еще более плотным.

Общественный транспорт. По словам доктора Хендия, коронавирус передается воздушно-капельным путем, и исследования показали: даже если заразный человек уже покинул транспорт, частицы вируса могут оставаться во взвешенном состоянии еще некоторое время и вдыхаться новыми пассажирами.

Больницы. Врачи дают совет: если отсутствует критическая ситуация, требующая неотложной медицинской помощи, то лучше избегать обращения в больницы для амбулаторного лечения. Концентрация людей, болеющих ковидом, в этих местах является особенно высокой.

Где еще можно подхватить штамм "Омикрон"?

  • На заправке.
  • В очереди за едой на вынос.
  • На детских игровых площадках.
  • Во время авиаперелета или путешествия поездом.
  • В парикмахерской и салоне красоты.
  • На спортивных мероприятиях (на стадионе).
  • Во время пребывания в отеле.
  • Во время похода в ресторан.
  • При посещении храмов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги