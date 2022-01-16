Чтобы снизить риск заражения новым штаммом "Омикрон" нужно по возможности избегать посещения некоторых мест, пишет Судебно-юридическая газета.

Ограниченные закрытые пространства. Эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Серхат Гумрукчу (США) рассказал в интервью, почему советует избегать таких мест. По его словам, высокий риск заражения там обусловливается нахождением людей в непосредственной близости друг от друга.

«Закрытые внутренние пространства с недостаточной вентиляцией, где люди не носят масок и не практикуют социальное дистанцирование, могут оказаться настоящим рассадником Омикрона», — заявил специалист.

Магазины. Другой американский врач, Кристина Хендия, отмечает, что в условиях, когда возможны очередной карантин или другие ограничения, многие люди спешат приобрести впрок нужные им товары. Таким образом, магазины становятся местом, где и без того высокий поток посетителей становится еще более плотным.

Общественный транспорт. По словам доктора Хендия, коронавирус передается воздушно-капельным путем, и исследования показали: даже если заразный человек уже покинул транспорт, частицы вируса могут оставаться во взвешенном состоянии еще некоторое время и вдыхаться новыми пассажирами.

Больницы. Врачи дают совет: если отсутствует критическая ситуация, требующая неотложной медицинской помощи, то лучше избегать обращения в больницы для амбулаторного лечения. Концентрация людей, болеющих ковидом, в этих местах является особенно высокой.

Где еще можно подхватить штамм "Омикрон"?