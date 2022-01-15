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По информации военной разведки Украины 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО «Концерн Стирол» доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

«Вызванная действиями российских кафиров техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», - предупредили в разведке.
ForUm

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