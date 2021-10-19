Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке, говорится в оперативном отчете.

«В 15:40 18 октября команда Миссии заметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели установленную ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ оставила ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03», - говорится в сообщении.

Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районов является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуацию безопасности, а также выполнение других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Напомним, накануне, 18 октября, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников «ДНР» в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ. Позже стало известно, что на Луганщине миссия работает.

В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ и требуют освободить боевика, задержанного ВСУ возле участка разведения в районе Золотого 13 октября.