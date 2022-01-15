Умер экс-глава Службы безопасности Украины времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач.

​​«Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, которая всегда была рядом», - сообщил его сын Андрей Деркач.

Прощение состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске.

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой Службы безопасности Украины, позже – народный депутат 4 созыва.