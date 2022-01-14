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В Польше расценивают публикацию заявлениях на сайтах правительственных ведомств Украины на польском языке как очередную попытку дестабилизировать отношения между странами.

«Мы расцениваем публикацию «заявлений» на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения», - заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Он подчеркнул, что Польша решительно осуждает кибератаку.

«Мы обеспокоены сообщением о кибератаке на сайты правительства Украины, включая МИД Украины. Мы решительно осуждаем все действия, которые приводят к распространению дезинформации и нарушению работы государственных учреждений», - отметил спикер.

Как сообщал ForUm, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло
ForUm

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