В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1193 больных коронавирусом. 6 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1193 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 6 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8345 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 343 165», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 27 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1660 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 325 312 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 200, в Днепровском – 175 и в Дарницком районе – 159 случаев», – отметил Кличко.