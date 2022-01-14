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Следователи ГБР сообщили о подозрениях организатору преступной группы и его пособникам по фактам получения взяток от раненых на фронте военнослужащих и бывших военнослужащих ВСУ. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

В июле 2021 года ГБР разоблачило деятельность ОПГ в составе организатора - председателя межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии и двух пособников - бывшего начальника медицинской службы воинской части, уволенного за взяточничество, и гражданского лица.

Они брали деньги у раненых военнослужащих ВСУ и других участников ООС за оформление группы инвалидности, а также брали деньги за определение связи ранения или увечья, полученных во время боевых действий и прохождения службы. Задокументировано получение неправомерной выгоды на общую сумму 21 тысячу долларов США.

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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