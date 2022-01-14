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Руководство Укроборонпрома решило провести служебную проверку по ситуации вокруг Казенного предприятия «НПК «Искра», относительно которой распространяется информация в СМИ. Возглавил соответствующую комиссию по решению генерального директора профильный заместитель по производству Игорь Фоменко, сообщила пресс-служба концерна.

«Искра» является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и согласно действующему законодательству не может прекратить свою деятельность. Министерство обороны Украины не отказывалось от продукции «Искра». В настоящее время существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверка», - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в отдельных средствах массовой информации со ссылкой на анонимные источники распространяются ложные сведения о якобы отказе МО от продукции казенного предприятия.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Продукция КП «НПК «Искра» важна для надлежащего выполнения задач по обороне государства.  Ведомство настроено продолжать  сотрудничество в правовом поле при условии неукоснительного соблюдения законодательства и надлежащего выполнения КП НВК Искра своих обязательств по действующим контрактам», - говорится в сообщении.

Так, в 2021 году Минобороны сотрудничало с КП по четырем контрактам. В указанный период Министерство неоднократно осуществляло авансирование выполнения заказов, а также положительно реагировало на обоснованные просьбы предприятия о переносе сроков поставки продукции, когда для этого были правовые основания.

В декабре 2021 года Министерство обороны произвело оплату в размере более 51 млн грн по двум успешно выполняемым контрактам.

Вместе с тем, в августе – октябре 2021 года по одному из контрактов предприятие в очередной раз не выполнило обязательство вовремя, в результате чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн. В соответствии с действующим законодательством, при таких условиях Минобороны не может производить дальнейшее авансирование работ.

«Министерство обороны Украины заинтересовано продолжать сотрудничество, средства на финансирование указанных работ предусмотрены в проекте сводного трехлетнего плана закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения. Продукция КП «НПК «Искра» необходима для нашей армии. Авансирование будет возобновлено в случае погашения дебиторской задолженности предприятием или во исполнение соответствующего решения суда, которое позволит Минобороны осуществлять финансирование в пределах действующего законодательства. КП «НПК «Искра» обратился с соответствующим иском, по результатам его рассмотрения Минобороны примет необходимые меры. Ведь наша общая цель – чтобы высокотехнологичное оборудование как можно быстрее попало в войска», - сказал заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

Стоит отметить, что только в декабре 2021 года Минобороны провело авансирование работ государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 2,5 млрд грн.

В оборонном ведомстве рассчитывают, что ситуация, в частности, в отношении одного из контрактов КП НВК Искра станет предметом внимания руководства ДК Укроборонпром для принятия соответствующих управленческих решений в интересах повышения обороноспособности Украины.
ForUm

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