За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 656 человек;
- летальных исходов – 140;
- выздоровело – 7285 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 737 510 человек;
- выздоровело – 3 545 111 человек;
- летальных исходов – 98 068;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 108 685.
С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.
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